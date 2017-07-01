Kâğıdın Kokusunu Bir Kere Aldın mı Bırakamazsın

Ona “kitap doktoru” desek tabir zayi olmaz. Çamlıca Araştırma Kütüphanesi’nin yazma ve nadir eserleri onun usta ellerinden geçip raﬂardaki yerini alıyor. Kitapların ömrüne ömür katmaya çalışan bir emektarla tanışın. Beyhat Salkım…

Ustam, mücellitlik bizim fazla bilmediğimiz bir meslek. Öncelikle kısaca mücellitlik nedir?

Ben mücellidim dediğim zaman “Abi o ne?” veya “usta o nasıl bir meslek?” diye hayret ediyorlar. Mücellit, eski kitapları veya normal kitapları formalar hâlindeyken birleştirip cilt hâline getiren kişilere denir. Mücellit veya günümüz tabiriyle ciltçi gerektiğinde eski kitapların tamiriyle de uğraşır. Bu meslek, Osmanlı zamanında sermücellid yani mücellitbaşı olarak yaygınken günümüzde mücellitlik nadir meslekler arasında. Sayımız, yok denecek kadar azaldı. Mücellit dediğin zaman herkes birbirine bakıyor, “Mücellit ne demek?..” ciltçi diyorsun ama “Ne ciltçisi?” kitap tamircisi falan diyorsun “Allah Allah!” diyorlar. “Öyle bir meslek mi var?

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 107. sayısından (Temmuz 2017) okuyabilirsiniz.