Filistin’de Tur Dağı’nın Kaybı

Yüz yıl öncesine ait bir arşiv belgesi, bize Filistin’de –Akkâ yakınlarındaki Nasıra’da- bulunan Tur Dağı’nın Müslümanlardan alınarak nasıl Hristiyanlaştırıldığına dair çok şeyler söylüyor. Vaktiyle stratejik konumu sebebiyle Tur Dağı’nda inşa edilen Eyyûbî kalesi ve kitabelerinin kaderi ne olmuştu?..

Geçmişte, Filistin topraklarında nasıl bir Hıristiyanlaştırma ve Yahudileştirme faaliyeti yürütüldüğünü bilmekteyiz. 19. yüzyılda, özellikle Kırım Harbi’nden sonra Osmanlı Devleti’nin zayıf durumundan faydalanan Batılı devletler, Filistin’de toprak kapmaca yarışına girişmişlerdi. Hatta daha da ileri giderek Müslümanları kaleleri, camileri gibi mimarî yapılarda dahi Hıristiyanlaştırma faaliyeti yürütmüşlerdir. Kudüs’teki bu çalışmalar çok iyi bilinir. Lâkin Kudüs’e biraz uzak ve az bilinen yerlerde de aynısı yapılmıştır. Bu yazımızda Akkâ yakınlarındaki Tur Dağı’ndaki kalenin nasıl gasp edildiğine dair bir belgeden hareketle, kalenin bugünkü durumunu anlatmaya çalışacağız.

Bu dağ, Müslümanlar tarafından Tur Dağı olarak bilinir. Hıristiyanlar ise Tabor Dağı derler ve bu dağda Hz. İsa’nın, Hz. Musa ve Hz. İlyas ile görüştüğüne inanırlar. İncil’de geçen bu dağın Tabor Dağı olduğu bile şüphelidir. Fakat Hıristiyanlarca böyle bilinmektedir. Tur Dağı, bereketli Marc ibn Amir Ovası’nda 575 metre yükselen, tek bir dağdır. Etraftaki en yüksek dağ olması sebebiyle stratejik bir mevkie sahiptir.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 116. sayısından (Nisan 2018) okuyabilirsiniz.