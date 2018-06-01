Avustralya – Emu Savaşı İnsan Kuşa Karşı

Tarih, insanlar arasında vuku bulan nice savaşlara sahne oldu. Büyük zaferler, hezimetler, yıkımlar, katliamlar hepsi tarih kitaplarında yerini aldı, almaya da devam ediyor. Peki savaşlar her zaman insanlar arasında mı olur? Hayır, kimi zaman insanlar, hayvanlara da musallat olurlar. Avustralya’nın savaşı da böyleydi işte…

Avustralya devlet armasında iki hayvan yer alır. Solda hepimizin bildiği ülkenin alâmet-i fârikası kanguru, sağda ise koşucu bir devekuşu olan Emu. Bu ismi ilk defa duymuş olabilirsiniz. Zira kendisi Avustralya’ya has bir tür. Afrika’daki devekuşlarından sonra dünyanın en büyük ikinci kuş türü. Ancak Avustralya’nın bu kuşa sahip olduğu için çok mutlu olduğunu sanmayın. Çünkü bir dönem bu kuşlarla fazlasıyla başları derde girmişti.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra evlerine dönen Avustralyalı askerler, savaştan önce icra ettikleri mesleklerine, çiftçiliğe geri dönmek istediler. Hükümet bu eski askerlere ülkenin batısında tarıma çok da elverişli olmayan 90 bin hektar arazi verdi. Fakat Avustralya Hükümeti’nin gözden kaçırdığı (ya da görmezden geldiği) bir düşman vardı: Emular. Bu bölge emuların göç yolu üzerindeydi ve yavrulama dönemleri geldiğinde buraya akın ediyorlardı.

1929 yılına kadar her şey yolunda gitti. Ancak bu yıl bütün dünyayı kasıp kavuran “Büyük Buhran”, çiftçileri de vurmuştu. Ekonomik çıkmaza giren Avustralya Hükümeti, durumu düzeltmek adına daha fazla buğday üretimi için çiftçilere baskı yaptı ve destek vereceğini vaat etti. Neticede buğday fiyatları dibe çöktü ve devlet desteği hiçbir zaman gelmedi. 1932 yılına gelindiğinde işler iyice çığırından çıktı. Üstelik sayıları 20 bini bulan büyük bir emu sürüsü de bölgeye göç etmişti. Garip hadiseler silsilesi işte bu zamanda başladı.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 118. sayısından (Haziran 2018) okuyabilirsiniz.