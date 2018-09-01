Yedikıta’da 10 Yıl

“Tarih tekerrür eder, bilmeyenler için…”

Bir tarih dergisi olarak 10. yılına erişebilmenin heyecanı içerisindeyiz. Bu zaman zarfında dünyada ve ülkemizde yaşananlar da artık tarihin bir malzemesi oldu. Geçmişe bakarak ibret almanın ve geleceğin temellerinin atıldığı maziyi zihinlerde devamlı canlı tutmanın herkes için bir gereklilik olduğunu hatırlatıp Yedikıta olarak biz neler yazmışız şöyle bir bakalım istedik bu özel sayımızda. 120 sayıya ulaşan ve 9600 sayfa tutan 10 yıllık bir geçmişten, tarihî bilgilerimizi tamamen değiştiren yahut ilk defa öğrenmemize vesile olan dosyalarımızdan bir derleme yaptık. Bu derleme; Türkistan topraklarından Güneydoğu Asya ve Anadolu’ya uzanan, kültür tarihimizin vazgeçilmez unsuru sahaflıktan Ortadoğu’daki kargaşanın sebeplerine inen, geçmiştekilerin gelecek tahayyülüne kadar giden geniş bir yelpazeye sahip. Tarih, Yedikıta ile size hep sesleniyor olacak. Daha nice 10 yıllarda da beraber olabilmek dileğiyle…

Bu sayımızda değindiğimiz bazı kapak dosyalarımız:

Türkistan’da Tarihe Damgasını Vuran Kahraman: Kurmancan Datka

Kore Dağlarında Sönen Yıldızlar 60. Yılında Kore Savaşı

Evliya Çelebi’nin Bilinmeyen El Yazısı

Sultan İkinci Abdülhamid’in Dublörü

Babamın Katledilişini Gördüm!

Anadolu’nun Çehresi Selçuklularla Değişti

Sahaflık Bitti Diyenlere Cevap Geldi: Sahaflık Ölmedi, Ölmeyecek!

Türkistan’dan Anadolu’ya Emir Timur

Orta Doğu’daki Kargaşa İngilizlerin Eseri mi?

Sarıkamış’ın Son Esiri Kurtarılmayı Bekliyor…

Geçmiştekilerin Bizim Hakkımızda Ne Düşündüğünü Hiç Merak Ettiniz mi?

Güneydoğu Asya, Amiral Zheng He ile Müslümanlaştı

“Huzur”daki Sultan

Mukaddes Emanetler 500 Yıldır İstanbul’da

Vefatının 100. Yılında “Abdülhamid Han’ı Hakkıyla Anlamak İçin…”

Yardımdan Kıskaca Giden Yol Marshall Planı

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