Sultandan Yadigâr 7 Kadim Eşya

Sultan İkinci Abdülhamid tam 99 sene evvel 1918 yılının 10 Şubatında Hakk’ın rahmetine kavuştu. 76 yaşındaki sultan, 33 yıl Osmanlı Devleti’ni yönetmiş ve vefatından 9 sene önce tahttan indirilmişti. İnşa ve tamir ettirdiği binlerce eserin yanı sıra hayattayken kullandığı, sarayında muhafaza ettiği yahut şahsî merakları gereği yurtdışından getirttiği yüzlerce eser bulunuyor. Bu eserlerin bir kısmı Yıldız Sarayı’nda, bir kısmı da İstanbul Üniversitesi’nde muhafaza ediliyor…

1. Kubbetü’s-Sahre Maketi

Kaidesi şimşirden, kendisi sedeften yapılmış Kubbetü’s-Sahre maketi. Sultan İkinci Abdülhamid devrinde Kubbetü’s-Sahre’nin zemini İran halıları ile döşenmiş, eskiyen çinileri yenilenmiş ve kubbesine ihtişamlı bir kristal avize asılmıştı.

2. Mektup Kutusu ve Defteri

Sultan Abdülhamid’e ait iki parçadan oluşan mektupluk ve mektup defteri. Yanları ve arkası deri kaplı mektupluğun kapağı ve ön cephesi gümüş kabartmalarla süslüdür. Yine üzeri gümüş kabartmalarla bezeli defterin içi yeşil kumaş ile süslenmiştir. Her ikisinin üzerinde de Arabî harflerle yazılarak iç içe geçirilmiş “Ayın” ve “Ha” harflerinden oluşan sultanın amblemi bulunmaktadır.

3. Hesap Makinesi

Ahşaptan, Fransız üretimi bir hesap makinesi. 3 ve üzeri basamaklı sayılarla yapılan işlemlerde karşılaşılan zorluklar hesap makinesinin icadı ile son buldu. 1820 yılında Fransız mühendis Charles Xavier Thomas tarafından üretilen ve Aritmometre ismi verilen bu alet ile dört işlem kolayca yapılabiliyordu. Makinenin nasıl çalıştığını merak edenler www.arithmometre.org isimli adrese bakabilir.

4. Pul Modeli Tablosu

Kadife kumaş döşeli, ay-yıldız süslemeli iki çerçeve içinde damga pulu ve modeli. İlk defa, İngiltere’de 1840 yılında posta ücretlerini ödemek için bastırılan pullar Türkiye’ye 1863 yılında gelmiş ve Posta Nazırı Agâh Efendi zamanında bastırılmıştır. Pulların genelinde ön yüzde çeşitli resim, şekil ve motif yer alır. Arka yüze ise özel bir zamk sürülmüştür.

5. Stereoskop

Sultan İkinci Abdülhamid devrinde kullanılan Fransız üretimi bir stereoskop. Stereoskop için günümüzün 3 boyutlu gözlükleri de diyebiliriz. Çalışma prensibi göz gibidir. Aralarında mesafe olan iki göz, nesneye değişik açılardan baktığından görüntü derinlik özelliği göstermektedir. Stereoskop çalışma prensibi de bu şekildedir. 1838 yılında icat edilen alet aynalar ve prizmalardan oluşuyordu. Sonradan prizma yerine ince kenarlı mercekler kullanılmaya başlandı.

6. Metre ve Kutusu

Muhtemelen hediye olarak gelmiş, metal bir metre ve ahşap mahfazası. Osmanlılar uzunluk ölçüsü olarak fersah, kulaç, arşın, endâze vs. kullanıyorlardı. Cumhuriyet’ten sonra alınan kararla ölçüler de değiştirildi.

7. Yazı Takımı

Üzerinde Osmanlı arması ve Sultan İkinci Abdülhamid’in tuğrasının bulunduğu metalden mamul yazı takımı. İki tarafında mum koymak için şamdanları bulunan yazı takımı, Kolağası Ahmed tarafından 1900-1901 senesinde sultan için imal edilmiş.