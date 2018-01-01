Osmanlı’nın Bahçesi Saraybosna

Küçük bir kasabayken Osmanlı ile birlikte mamûr hâle gelen Saraybosna, kültür mirasımızın bugüne kadar en iyi muhafaza edildiği bir belde. Türk-İslâm mimarîsinde inşa edilen şehir, Osmanlı’ya 400 sene hizmet verdi. Saraybosna’nın Balkanların kalbi diyebileceğimiz bir yerde kurulmasına önderlik eden hayırsever devlet adamı Gazi İsa Bey, Saraybosna’yı Anadolu şehirleri gibi mimarî eserlerle süsledi…

Osmanlı Devleti, Balkanlarda fetihlere başladığı ilk andan itibaren bu topraklarda sistemli bir iskân politikası takip etti. Bu şuurlu ve disiplinli iskân neticesinde zamanla Osmanlı hâkimiyetindeki Balkan şehir ve kasabaları han, hamam, cami, medrese, tekke, zaviye ve imaret gibi çeşitli Türk-İslâm kültür şaheserleriyle bezendi. Bu eserlerin meydana gelmesi bizzat devlet eliyle olduğu gibi, çoğu zaman da zengin ve hayırsever insanların kurduğu vakıflar sayesinde gerçekleşti. Balkan şehirlerini ihya eden hayırsever devlet adamlarından birisi de imar faaliyetleriyle Saraybosna’yı küçük bir mezradan şehir hâline getiren Gazi İsa Bey’dir.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 113. sayısından (Ocak 2018) okuyabilirsiniz.