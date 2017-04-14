Osmanlı’da Yetiştirilen 7 Lâle Çeşidi

Kaleme aldıkları şiirlerden, ortaya çıkardıkları sanat eseri şaheserlere, hanelerinden günlük yaşantılarına, sözlerinden âdetlerine pek çok şey Osmanlıların zarafetini anlatmak için yeterlidir. Çevrelerini güzelleştirmeyi bir âdet hâline getiren bu zarif insanlar, özellikle çiçeklerle aralarında hususî bir bağ kurmuşlardı. Bugün pek çoğumuzun sadece ismini duyduğu lâlenin Osmanlılar zamanında geliştirilmiş binlerce çeşidinin olduğunu biliyor muydunuz?

1­. Gülrenk Kırlangıç

2. Nize-i Gülgûn

3. Cüce Moru

4. Çorbacı

5. Nize-i Sinân

6. Dil-şikâr

7. Mülûkî