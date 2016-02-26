Osmanlı Tarihine Damga Vuran 7 Nesne

Tarihte bazen kahramanlar, bazen hadiseler, bazen de eşyalar akan zamana damgasını vurur. Osmanlı Devleti de dünya tarihinin en uzun soluklu Müslüman-Türk devleti olarak asırlarca dünya coğrafyasına hükmetmiş ve bize devasa bir tarih mirası bırakmıştır. İşte o mirastan, tarihe damga vuran 7 tanesi bir arada…

1. Orhan Gazi’nin Miğferi

Osmaoğullarında askerî ve idarî yapılanmayı başlatarak beylikten devlete geçişi sağlayan Orhan Bey, birçok beldeyi fethederek Osmanlı Devleti’nin sınırlarını İstanbul önlerine taşımıştı. Bu gazaları yaparken, Bursa’yı ve İznik’i fethederken başında taşıdığı taç, bu miğferdi. (Askerî Müze’de)

2. Şahî Topu

30 araba ve 60 manda ile çekilerek, 50 usta ve 200 işçinin büyük gayretleriyle ancak iki ayda İstanbul’a ulaştırılan devasa “Şahî” topu… Döneminin en güçlü savunma sistemine sahip Bizans surlarını yıkan devrin en gelişmiş silahı, İstanbul’un fethinin anahtarı… (İngiltere Fort Nelson Müzesi’nde)

3. Fatih Kanunnamesi (Kanunnâme-i Âl-i Osman)

Osmanlı devlet teşkilatıyla ilgili ilk yazılı hukuk metni olması hasebiyle Kanunnâme-i Âl-i Osman’ın tarihî kaynak değeri açısından müstesna bir yeri vardır. (Viyana Milli Kütüphanesi’nde)

4. Mukaddes Emanetler

Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi ile hem İslâm halifeliğini Osmanlı Hanedanı uhdesine almış, hem de Mukaddes Emanetleri İstanbul’a getirmişti. Bu emanetler arasında Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hırkası, sakal-ı şerîfi, Uhud Savaşı’nda kırılan dişinin saklandığı mahfaza, ayak izleri, mektupları, oku ve kılıcı gibi birçok mukaddes eşya yer almaktadır. (Topkapı Sarayı’nda)

5. Piri Reis Haritası

Amerika kıtasının orta ve güney kıyılarını gösteren harita Piri Reis tarafından 1513 yılında hazırlanmış ve Mısır Seferi sırasında Yavuz Sultan Selim’e sunulmuştu. Harita, 1929 yılında Topkapı Sarayı’nın müzeleştirilmesi sırasında yapılan düzenlenmelerde ortaya çıkmış, o sırada büyük ilgi toplamış, yerli ve yabancı birçok yayınla dünyaya tanıtılmıştı. (Topkapı Sarayı’nda)

6. Barbaros Hayreddin Paşa’nın Sancağı

Asıl adı Hızır olduğu halde Barbaros ve Hayreddin lakaplarıyla tanınan meşhur kaptan-ı derya Barbaros Hayreddin Paşa, özellikle Preveze Deniz Savaşı’nda kazandığı büyük zaferle anılır. Bu kahraman deniz neferi her gazasında, üzerinde ayet-i kerime ve 4 büyük halifenin isimlerinin bulunduğu sancağını dalgalandırırdı. (İstanbul Deniz Müzesi’nde)

7. Zenta’da Esir Düşen Mühür

Osmanlı tarihinin önemli bir dönüm noktası olan Zenta Muharebesi’nde savaşta ordunun sekizde biri telef olduğu gibi yüklü miktarda hazine kaybedilmiştir. Daha da önemlisi, savaş sırasında Veziriazam Elmas Mehmed Paşa da şehit düşmüş ve bugün hâlâ Viyana Müzesi’nde saklanan “Mühr-i Hümâyûn” sefer meydanında kalmıştır. Bu durum Osmanlı tarihinde bir ilkti. Avusturyalılar ele geçen bu mühre çok kıymet vermektedir. (Viyana Müzesi’nde)