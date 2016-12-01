Üzerindeki tartışmalar hiç bitmeyen ve bitmeyecek olan Lozan Antlaşması hakkında basında çıkan haberler, 1939 Temmuzundan itibaren birden artar. Zira ülke, Lozan’ın sene-i devriyelerini daha üst seviyelerde kutlar olmuştur. Aslında Osmanlı düşmanlığı için Lozan bir bahanedir…

Lozan Antlaşması’nın Türkiye tarihindeki yeri önemlidir. Zira Lozan, Osmanlı Devleti’nin resmen yıkıldığını gösteren ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de bağımsız yeni bir devlet olarak dünya devletlerince kabulünü sağlayan bir antlaşmadır. Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının yıldönümü dolayısıyla daha önce olduğu gibi 1939’da da kutlamalar yapılmıştı. İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçilişinin ilk yılında Halkevleri aracılığı ile yapılan bu kutlamaların çok mübalağalı olduğu dikkat çeker.

Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının yıldönümlerinde daha önce de devlet adamları arasında birtakım tebrik telgrafları gönderildiği, resmi kurumlarda kutlamalar yapıldığı bilinmektedir. Ancak, Lozan Antlaşması’nın 16. Yıldönümü kutlamalarına özel bir önem verilmiştir. Zira 1939 yılı kutlamaları İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonraki ilk kutlamadır. Ve bu durumu partililer, “Türkiye Lozan’ın 16. yıldönümünü, Lozan kahramanının milli şefliği altında kutluyor” şeklinde değerlendirmişlerdir. Daha da ileri gidilerek 16. kutlama yılında “Lozan Kahramanı”nın(!) Cumhurbaşkanlığı makamında olması Türk milletinin talihli olduğunun açık bir delili olarak kabul edilmiştir.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 100. sayısından (Aralık 2016) okuyabilirsiniz.