Nostaljik 7 Fotoğrafla Eski Kurban Bayramları

Eski Kurban Bayramlarının tatlı telâşı ve güzelliği, aradan asırlar geçse de hemen hemen değişmeden günümüzde de devam ediyor. Osmanlı devrine ait fotoğraflardan seçtiğimiz 7 kare, bu müstesna günlerin geçmişten bir yansıması. İslâmî usullere göre kesilen kurbanların asıl maksadı unutulmadan; eş dost ve akrabalarınızla güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı bayramlar…

1. Kurban Bayramı öncesinde çekilen bu fotoğrafta eski Harbiye Nezareti, şimdiki İstanbul Üniversitesi ile Beyazıt Camii arasındaki Beyazıt Meydanı’nda kurbanlıklar ve kurbanlık arayan halk görülüyor. 1900’lü yılların başına ait kartpostalın üzerinde Osmanlı Türkçesiyle “Iyd-i sa’îdinizi tebrik ederim” yani “Mübarek bayramınızı tebrik ederim” yazmakta.

2. Sultan Beşinci Mehmed Reşad döneminde Kurban Bayramı vesilesiyle sarayın önünde yapılan merasim.

3. Kurban Bayramı’nda kesilmek üzere hükümdara mahsus hazırlanılan koç. Bu hayvanlar Saya Ocağı’na mensup ve resimde kıyafetleri görülen hizmetkârlar tarafından kurbana hazırlanırdı.

4. Osmanlı’da Kurban Bayramı telâşının en çok yaşandığı yerlerin başında Beyazıt gelirdi. Fotoğrafta da Beyazıt Meydanı’ndaki halkın bayram hazırlığı görülüyor…

5. Yine Beyazıt Meydanı’nda kurulan bir hayvan pazarında küçükbaş kurbanlık seçmeye çalışan halk.

6. Kurbanlık küçükbaş hayvanla poz veren kurban sahibi veya hamal.

7. Osmanlı’da kurbanlık için daha çok küçükbaş hayvanlar tercih edilirdi. Fotoğrafta küçükbaş hayvanları yüzen iki kasap objektiflere poz vermiş.