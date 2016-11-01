İstanbul’un İşgaline Şahit 7 Fotoğraf

Birinci Cihan Harbi ile dengelerin değiştiği dünya siyasetinde yenen devletler yenilen devletleri ağır anlaşma ve yaptırımlara zorlamıştı. Her ne kadar ağır şartlara maruz kalınsa da hiçbir yenilen devletin başşehri işgal altında kalmadı. Ancak biri hariç. İstanbul… Meçhul bir Fransız askerine ait işgal albümü Ali Serim tarafından gün yüzüne çıkarıldı. İşgal altındaki İstanbul’a şahitlik edin…

1. Son Sultan Çıkarken

Son Osmanlı sultanı Vahdeddin Han Yıldız Camii’nden çıkarken. İstanbul bundan 98 sene önce 1918’in 13 Kasımında İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi. Müttefiklerin 55 parçalık gemilerinden 3500 işgal askeri İstanbul’a çıkarıldı. Osmanlıların merkezine 465 sene sonra yabancılar ilk defa askerleriyle giriyorlardı. O sırada Osmanlı tahtında, hanedanın en yaşlı üyesi, son Osmanlı padişahı Sultan Vahdeddin vardı. 1 Kasım 1922’de saltanata son verildi. 17 Kasım sabahı Sultan Vahdeddin, ailesiyle birlikte Dolmabahçe Sarayı’ndan bindiği kayıkla Boğaziçi’nde demirlemiş İngiliz zırhlısına götürüldü ve Malta’ya gitti. Sultanın ayrılışından yaklaşık bir sene sonra işgal son bulacaktı.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 99. sayısından (Kasım 2016) okuyabilirsiniz.