İslâm’da “Başlık Parası” Yoktur!

Başlık parası ve kızların zorla evlendirilmesi mevzusu, hâlâ karşılaştığımız meselelerden. Bu mevzudaki bir ferman, 1831’de Sivas’a gönderilmiş ve kadı huzurunda okunarak ilan edilmiş. Vesikada, kızların dengi olmayanlarla evlendirilmemeleri, İslâmiyet’e ve kanunlara muhalif işler yapılmaması emrediliyor…

Günümüzde Osmanlı ailesi ve hususiyle kadını hakkında önyargılar altında ve kulaktan dolma bilgilerle ortaya atılmış, tamamıyla hayal mahsulü ve asılsız iddialar eksik değildir. Hâlbuki öncelikle Osmanlı kadını, sıbyan mektebi eğitimiyle ilkokul seviyesinde eğitim görmüş kıymetli bir ev hanımıydı. Görgü, güzel ahlâk, dindarlık gibi üstün meziyetler hariç tutulursa bu, bilgi cihetinden en alt seviyedeki bir Osmanlı hanımının genel hususiyetiydi. Şemseddin Sami’nin şu veciz sözleri, kadının toplum içerisindeki ehemmiyetini çok güzel ifade etmektedir: “Kadın, cemiyet-i beşeriyenin esası, ahlâk-ı umumiyenin rüknü, aile denilen ve insanı canavarlıktan çıkarıp medenileştiren bir mukaddes bağın ukdesi, insaniyetin bir bahçesidir.” Şu bir gerçek ki Batı’da kadın, çocuk sahibi olup yaşlandıkça kıymeti azalırken, Osmanlı kadınının aile ve toplum içindeki mevkii, çocuklarının sayısı arttıkça ve yaşı ilerledikçe yükselmekteydi.

Gelinlik çağına gelmiş kızların zorla evlendirilmesi kanunen yasaktı ve devlet buna müdahale etmekteydi. Bu ayki vesikamızda, böyle bir hadise karşısında devletin tavrını görebiliyoruz. Şöyle ki; Sivas Sancağı’nın bazı köylerinde, kadın tarafına “başlık” ismiyle belli bir miktar para verilmedikçe nikâh yapılamamaktaydı. Binaenaleyh, İslâm dininde ve devlet kanunlarında yeri olmayan bu âdetlerin derhal terk edilmesi emredilmektedir. Hususiyle kızların dengi olmayanlarla zorla evlendirilmemesi ve başlık parası alınmaması hakkındaki ferman hükmünü taşıyan bu vesika umuma ilan edilmiştir. Onlar da bu emirleri tasdik ederek itaat edeceklerini Sivas kadısı huzurunda sözlü olarak ifade etmişlerdir.

Evlenmeye Mani:

Başlık Parası Mevzubahis vesikada özetle şöyle denilmektedir:

“Müslümanlardan evlenmek isteyenlerin denkleri olan kadınlarla mehr-i muaccel ve mehr-i müeccel ile anlaşarak evlenmeleri gerekmektedir. Sivas Sancağı dâhilinde bulunan köylerde başlık parası adı altında yüksek meblağlarda para ödenmedikçe nikâh akdi yapılmamaktadır. Bunun âdet haline getirildiği, bu sebeple birçok kişinin evlenemediğini öğrenilmiştir. İslâm dinine ve padişahın rızasına aykırı bu gibi işlerin ortadan kaldırılması her bakımdan önemlidir. Adı geçen köylerdeki kızlar, maddî ve sosyal durumları da dikkate alınarak belirlenecek mehirleri karşılığında evlendirilmelidir. Bundan başka, başlık parası adı altında ayrıca bir para alınmamalıdır. Kız tarafından da yine mehr-i muaccel miktarından fazla çeyiz tedarik etme düşüncesiyle evlilik işi geciktirilmemelidir. Herhangi bir mazeret sebebiyle evlilik istemeyen kızlar, dengi olmayan birisiyle İslâm hükümlerine aykırı olarak zorla evlendirilmemelidir. Böyle hadiselerin padişahın da rızasına muhalif olduğunun anlatıldığı bu ferman, Sivas’ta ilgili kişilerin huzurunda okunmuştur. Fermanı dinleyenler, “işittik ve itaat ettik” diyerek kayıt altına alınmıştır. Bu hususta emir ve ferman padişah hazretlerinindir.

15 Cemaziyelevvel 1247 [22 Ekim 1831]

Sivas Kadısı Müftüzade Es-Seyyid Abdullah