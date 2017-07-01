Hicretin müjdecisi Bey‘a Mescidi

İslâm devletinin temellerinin atıldığı, Akabe Biatlarının yapıldığı ve sonrasında hicrete izin verildiği, Hicaz bölgesinin en eski tarihli kitabelerine ev sahipliği yapan bir mukaddes yerdir Bey’a Mescidi…

Mukaddes topraklardaki en mühim ziyaretlerimizden birini gerçekleştirmek üzere Mina’ya doğru yola koyulmuştuk. Buralara gelmiş her Müslüman’ın yakinen bildiği Mina’ya vardığımızda beyaz çadırlar karşıladı bizi. Ama gözlerimiz başka bir mekânı arıyordu: Bey‘a Mescidi.

Medineli Müslümanların Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem ile görüşüp kendisine biat, onu ve ashabını Medine-i Münevvere’ye davet ettikleri yere yapılmış bu mescid, ilk inşa edildiği hâlini büyük oranda muhafaza ediyor. Daha kapısından girerken Asr-ı Saadet’e götürüyor bizi. Toprak zeminde sanki Efendimiz’in ayak izlerini göreceğiz hissine kapılmamak elde değil…

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 107. sayısından (Temmuz 2017) okuyabilirsiniz.