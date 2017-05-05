Fatih’in Fethettiği 7 Belde

Genç yaşta tahta çıkan Sultan İkinci Mehmed 30 yıllık padişahlığı boyunca seferden sefere koşarak zaferlerle dolu bir saltanat sürdü. Yapılan fetihler, cihan devletinin temellerini sağlamlaştırmış, Avrupa içlerinde yapılacak seferler için zemin hazırlamıştı. Fatih Sultan Mehmed denildiğinde hemen hepimizin aklına İstanbul’un fethi geliyor. Ancak 49 yaşında vefat eden Sultan Fatih’in 2 imparatorluk, 17 devlet ve 200 şehir fethettiğini biliyor muyuz?

1. İstanbul

Türklerin ilk olarak Avarlar, Müslüman Arapların da Emeviler ile muhasara ettiği şehri, Osmanlılar 5 defa kuşattılar. Son muhasara Sultan İkinci Mehmed kumandasında yapıldı. 54 gün süren muhasara sonunda şehir fethedilerek Bizans İmparatorluğu’na son verildi.

2. Mora

Tarihe karışan Bizans İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü topraklardan birisi de Mora idi. Mora’da yaşanan kargaşa sebebiyle Osmanlı’dan yardım isteyen halkın talebine müsbet cevap verilerek sefere çıkıldı. Mora, iki kez düzenlenen seferle Osmanlı topraklarına dâhil edildi.

3. Trabzon

Kendisini Bizans’ın da vârisi olarak gören Fatih Sultan Mehmed’in hedeflerinden biri de, Bizans bakiyesi Trabzon Rum Devleti idi. Burayı fethetmek için 1461’de Trabzon üzerine sefere çıkan Fatih, kısa bir süre içerisinde şehri aldı. Trabzon böylece ilk defa Türkler tarafından ele geçirilen ve Anadolu’da en son Türkleşen yer oldu.

4. Sırbistan

Sultan İkinci Murad zamanında Belgrad Kalesi haricindeki Sırbistan toprakları fethedilmişti. Ancak daha sonra bazı yerler kaybedildi. Tuna’ya kadar olan toprakları fethetmek ve Sırp meselesini tamamen halletmek isteyen Fatih, Sırbistan üzerine 2 defa sefer düzenledi. Seferler neticesinde Belgrad Kalesi hariç fethedilen bölge Semendire Sancağı adıyla Osmanlı idaresine dâhil edildi.

5. Arnavutluk

Adriyatik kıyılarına hâkim olmak isteyen Fatih Sultan Mehmed, Arnavutluk için uzun yıllar İskender Bey ile mücadele etti. Buranın hâkimiyeti için Arnavutluk’a 2 sefer düzenleyen Sultan Mehmed, şehri ancak İskender Bey’in vefatından sonra Venediklilerden alabildi.

6. Eflak-Boğdan

Tuna Nehri’nin kuzeyinde bulunan Eflak ve Boğdan prenslikleri Osmanlılara tâbi idi. Eflak Voyvodası Vlad Tepeş’in Osmanlı topraklarına saldırması ve Müslüman halkı vahşice katletmesi üzerine Eflak’a sefer tertip edildi (1462). Osmanlı ordusunun karşısına çıkamayan Vlad Tepeş Macaristan’a kaçtı. Eflak yıllık vergi ödemek üzere Osmanlı’ya bağlandı. Akabinden Boğdan üzerine giden Sultan Fatih, burasının da itaatini sağladı.

7. Bosna-Hersek

Tuna’nın güneyinde kalan bütün Avrupa topraklarını fethetmek isteyen Fatih için Bosna’nın ehemmiyeti büyüktü. Venedik’le yapılacak mücadele için Bosna fethedilmeliydi. 1463 tarihinde büyük bir orduyla sefere çıkan sultan, kısa sürede Bosna-Hersek’i Osmanlı topraklarına dahil etti.