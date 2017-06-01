Evliya Çelebi’nin Türkiye’deki Tek İzi Yok Olmasın!

Yedikıta Dergisi olarak Evliya Çelebi’nin Türkiye’deki tek izi, Karaman’da Pir Ahmed Camii’ndeki yazısını Nisan 2011’de kapağımıza taşımış ve sizleri bu kıymetli bilgiden haberdar etmiştik. Aradan altı yıl geçti, bu mevzuyu tekrar gündeme alma ihtiyacı hissettik. Zira Çelebi’nin ülkemizdeki en müşahhas izi yok olmak üzere!..

Vefatından 400 yıl geçmesine rağmen dünyaya mâl olan Evliya Çelebi’nin gezdiği yerlere ait çok az bilinen bir özelliği vardı. Evliya Çelebi, uğradığı yerlerde bir yere mutlaka kendine ait bir not bırakırdı. Seyahatname’nin birçok yerinde, bu notlardan bahsedilir. Evliya Çelebi seyahatleri sırasında uğradığı şehirlerde ziyaret ettiği camilerin uygun yerlerine yazdığı metinlerle bir hatıra, bir iz bırakmayı âdet edinmişti. Bu yazılarda, kendi isminden sonra burayı ziyaret ettiği yılı ve kendisine bir Fatiha okunmasını yazarak hakkında küçük bilgiler vermeyi ihmal etmemiştir. Evliya’nın bu notlarından Bulgaristan ve Bosna’daki birer örneği zamanımıza kadar gelmiştir.

Evliya Çelebi’nin bu notlarından Türkiye’de sadece 2 örnek bulunmaktaydı. Bunlardan Adana Hasan Ağa Camii’nde bulunan Evliya’nın yazısı 1998 yılında meydana gelen deprem sonrası restorasyon kurbanı olmuş, sütun temizliği sırasında silinmiş ve yok edilmiştir.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 106. sayısından (Haziran 2017) okuyabilirsiniz.