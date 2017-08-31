Eskiden Müslüman Oldu Denmez Türk Oldu Denirdi

Türklerin İslâmiyet’le şereflenmesi nasıl olmuştu? Kurulan ilk Müslüman Türk devletleri hangileriydi ve hükümdarları kimlerdi? Talas Savaşı’nda neler yaşandı? Kılıç zoruyla Müslüman olma safsatası nereden geliyor? Bu soruları biz sorduk, Ahmet Şimşirgil sizler için cevapladı…

Türkler İslâm’la nasıl müşerref oluyor?

Malumunuz ilk Müslüman Türk Devletleri 10. asrın ilk yarısında ortaya çıkmaya başladı. Hâlbuki Türklerin İslâmiyet’le tanışmaları 650 yılından sonra müthiş gelişme kaydetmişti. Yaklaşık 250 sene devam eden bu ilişkilerin safahatını bilmeden Türkleri Müslüman kılan sebepleri anlayamayız. Savaşların, tüccarların ve tasavvuf büyüklerinin tesirleri var. Bilhassa tasavvuf erbabının halleri, tüccarların dürüstlükleri, İslâm komutanlarının âdil idareleri ve nihayet İslâm’ın beynelmilel prensipleri Türkleri hayran bırakacak ve İslâm’la müşerref olmalarında etkili olacaktır.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 109. sayısından (Eylül 2017) okuyabilirsiniz.