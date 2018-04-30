Ecdadın İzinde İngiltere’de Bir Müze Fort Nelson

Fort Nelson Müzesi, Royal Armouries (Kraliyet Silahhaneleri) bünyesindeki koleksiyonun önemli bir parçasını barındırıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından Birleşik Krallık’a getirilen savaş aletlerine ev sahipliği yapan koleksiyonda, 221 tane Osmanlı-Türk eseri de bulunuyor.

Yerinde Tarih

“Yerinde Tarih” bölümüyle ecdadın farklı coğrafyalardaki izlerini sürdüğümüz keşif yolculuğunda gemimizi bu kez Portsmouth sahiline demirledik. İngiltere’nin bu önemli liman bölgesinde birçok müze varken bizim kalbimizin attığı yer belliydi. Portsmouth şehrinin yakınlarındaki Fort Nelson Kraliyet Silahhanesi… Fatih Sultan Mehmed devrine ait Şâhî Topu gibi bizim için çok önemli eserlerin yer aldığı müzeyi gezenlerin gözleri, bu eserlerin ihtişamıyla kamaşırken bizleri derin bir hüzün aldı. Bir zamanlar düşman askerlerine aman vermeyen bu tarihî silahlarımıza bakan yabancı gözler, vatanından ayrı olmanın burukluğunu anlayamazdı.

Ecdadı keşif yolculuğumuza, yine ecdadın “Erken kalkan yol alır!” düsturuyla başlıyor ve sabahın ilk ışıklarıyla Londra’dan Portsmouth’a doğru yola koyuluyoruz. Seyahatimizde İngiltere’nin alametifarikası, her an yağmaya hazır kara bulutlar da bize eşlik ediyor. Yaklaşık 2 saat sürecek bu yolculuğumuzda canınız sıkılmasın ve gideceğimiz müze hakkında ön malumat olsun diye Fort Nelson Kraliyet Silahhanesi hakkında kısaca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Müzenin yer aldığı kale, İngiltere’nin 1860’lı yıllarda muhtemel Fransız saldırılarına karşı savunma hattı oluşturmak maksadıyla inşa ettirdiği yapılardan biri. Portsdown Tepesi’ne kurulan bu kaleler ile ülkenin önemli liman merkezi konumundaki Portsmouth ve tersanesinin korunması hedefleniyordu. Fakat bölge herhangi bir saldırıya maruz kalmayacak ve kaleler atıl duruma düşecekti. Bu sebeple İngiltere tarihinin çok pahalıya mal olan bu savunma yatırımı, devrin başbakanına ithâfen Palmerston Çılgınlığı (Palmerston’s Folly) olarak adlandırılmış.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 117. sayısından (Mayıs 2018) okuyabilirsiniz.