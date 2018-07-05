Yedikıta ekibi olarak dünyanın farklı şehirlerinde tarihin izlerini sürmeye, tarihi bizzat yerinde müşahede ederek siz kıymetli okuyucularımıza sunmaya devam ediyoruz. Bu
seferki rotamız, Pakistan’ın kadim şehri Lahor…
Dünya Tarihi, Gezi, İslam Tarihi
Cihanın Yarısı LAHOR Fotoğrafları
Yedikıta ekibi olarak dünyanın farklı şehirlerinde tarihin izlerini sürmeye, tarihi bizzat yerinde müşahede ederek siz kıymetli okuyucularımıza sunmaya devam ediyoruz. Bu
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