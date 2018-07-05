Dünya Tarihi, Gezi, İslam Tarihi

Cihanın Yarısı LAHOR Fotoğrafları

0

Yedikıta ekibi olarak dünyanın farklı şehirlerinde tarihin izlerini sürmeye, tarihi bizzat yerinde müşahede ederek siz kıymetli okuyucularımıza sunmaya devam ediyoruz. Bu
seferki rotamız, Pakistan’ın kadim şehri Lahor…

Önceki Makale

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir