Böyle Yaşardı Osmanlı Ramazanı

Ramazan-ı Şerif

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, mübarek ayların en mühimi, üç ayların sonuncusu, Hicri ayların dokuzuncusudur. İnsanlığın hidayet rehberi Kur’ân-ı Kerîm bu ayda indirilmeye başlandı, oruç bu ayda farz kılındı. Rahmet ve bereket ayına şimdi olduğu gibi eskiden de ehemmiyet verilirdi. Cihan devleti Osmanlı’da Ramazan ayı büyük bir neşeyle karşılanırdı…

Geldi Mübarek Ramazan…

Ramazan ayında camiler sabaha kadar açıktı. Cami ve tekkelerde Kur’ân-ı Kerîm hatimleri ve mukabele okunurdu. Bir ay boyunca dolup taşan camilerin bazılarında Hadis-i Şerif dersleri de yapılırdı.

Ramazan Nasıl İlân Edilirdi?

Ramazan-ı Şerif ayının başlama gününü İstanbul Kadılığı tespit ederdi. Ru’yet-i Hilâl yani Ay’ın görülmesiyle oruca başlanır, yine hilâlin görülmesiyle oruç sona ererdi. Ru’yet-i Hilâl’den sonra camilerin mahya ve kandilleri yakılır, Ramazan’ın başladığı, top atılarak davullar ve tellallarla halka duyurulurdu.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 117. sayısından (Mayıs 2018) okuyabilirsiniz.