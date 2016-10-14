Bir Zamanlar 7 İslâm Şehri

1400 yıllık İslâm dini, her alanda olduğu gibi şehir kültürü ve mimarisine de nizam ve güzellik getirmiştir. 7 İslâm şehrinin bir zamanlar mamur ve eski fotoğrafıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.
1. Mekke-i Mükerreme
Kâbe-i Muazzama ve arkada Ecyad Kalesi. (1889)
2. Kudüs
Kudüs’ün umumi görünümü. Mescid-i Aksa ve Kubbetü’s-Sahre aynı karede. (1900)
3. İstanbul
Ayasofya Camii ve meydanı. (1900)
4. Şam
Hicaz Demiryolu inşaatının Şam’a ulaşması vesilesiyle dikilen Telgraf Anıtı ve Merce Meydanı.
5. Halep
Şehrin manzarası ve arkada meşhur Halep Kalesi.
6. Saraybosna
Bosna Hersek’in başşehri Saraybosna’nın umumi görünümü. (1890-1900)
7. Bahçesaray
Bahçesaray’da Kırım hanlarının sarayı Hansaray (1890-1900)
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ALLAH ım rahmet eylesin
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