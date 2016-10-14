Keşfet, Kültür Tarihi

Bir Zamanlar 7 İslâm Şehri

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1400 yıllık İslâm dini, her alanda olduğu gibi şehir kültürü ve mimarisine de nizam ve güzellik getirmiştir. 7 İslâm şehrinin bir zamanlar mamur ve eski fotoğrafıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

1. Mekke-i Mükerreme

Kâbe-i Muazzama ve arkada Ecyad Kalesi. (1889)

1-mekke-kabe-ecyad-kalesi

2. Kudüs

Kudüs’ün umumi görünümü. Mescid-i Aksa ve Kubbetü’s-Sahre aynı karede. (1900)

2-kudus-genel-gorunum

3. İstanbul

Ayasofya Camii ve meydanı. (1900)

3-ayasofya-istanbul

4. Şam

Hicaz Demiryolu inşaatının Şam’a ulaşması vesilesiyle dikilen Telgraf Anıtı ve Merce Meydanı.

4-sam-telgraf-meydani5. Halep

Şehrin manzarası ve arkada meşhur Halep Kalesi.

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6. Saraybosna

Bosna Hersek’in başşehri Saraybosna’nın umumi görünümü. (1890-1900)

6-saraybosna

7. Bahçesaray

Bahçesaray’da Kırım hanlarının sarayı Hansaray (1890-1900)

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