Bir Zamanlar 7 İslâm Şehri

1400 yıllık İslâm dini, her alanda olduğu gibi şehir kültürü ve mimarisine de nizam ve güzellik getirmiştir. 7 İslâm şehrinin bir zamanlar mamur ve eski fotoğrafıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

1. Mekke-i Mükerreme

Kâbe-i Muazzama ve arkada Ecyad Kalesi. (1889)

2. Kudüs

Kudüs’ün umumi görünümü. Mescid-i Aksa ve Kubbetü’s-Sahre aynı karede. (1900)

3. İstanbul

Ayasofya Camii ve meydanı. (1900)

4. Şam

Hicaz Demiryolu inşaatının Şam’a ulaşması vesilesiyle dikilen Telgraf Anıtı ve Merce Meydanı.

5. Halep

Şehrin manzarası ve arkada meşhur Halep Kalesi.

6. Saraybosna

Bosna Hersek’in başşehri Saraybosna’nın umumi görünümü. (1890-1900)

7. Bahçesaray

Bahçesaray’da Kırım hanlarının sarayı Hansaray (1890-1900)