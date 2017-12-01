Ayasofya’dan Geriye Kalanlar

İkindi vakti vardığımız İznik Ayasofyası’nda ezan yeni okunuyordu. İznik’in merkezindeki tarihî mabetten yükselen o ilahî nida şehri kuşatırken, bu güzel yapıyı yakından temaşa etmenin huzuruna vardık. Ve hatırımıza o an şu soru geldi: Trabzon ve şimdi bulunduğumuz İznik Ayasofya’sını cami olarak gördüğümüz gibi bir gün İstanbul’daki büyük Ayasofya’yı da Müslümanlara yeniden cami olarak hizmet ederken görebilecek miyiz?

Çiçek bahçesindeki nadide gül misali İznik’in tam merkezindeki Ayasofya Camii, uğradığı tahribatın ve geçirdiği tamiratın izlerini dışarıdan fazla belli etmese de içine, ruhunun derinliklerine dalınca mahzun yüzünü hissediyorsunuz…

Birçok devlete ve medeniyete ev sahipliği yapan İznik, köklü tarihinin getirdiği bakiyeyi asırlardır taşıyor. Tarihî ve tabiî güzellikleri misafirlerine cömertçe sunan İznik’teki Ayasofya Camii ise şehrin tam merkezinde ve Müslümanların kalbinde…

Seyyahlar için seyahat edecekleri yeri belirlemede iki ana kıstas vardır: Gidilecek yerin daha önce görülmeyen tabiî güzelliklerinin yahut tarihe mâl olmuş mekânlarının olup olmadığı… Bu iki hususiyetten biri diğerine ağır basarak sadece tabiî güzellik veya sadece tarihî mekânları görmek için de seyahat yapılabilirken her ikisini de içinde ziyadesiyle barındıran yerler, seyyahlar için çizilmiş müstesna güzergâhlardır.

İşte İznik böyle bir yer… Zeytin ve meyve ağaçlarının yeşilliğinde her daim mesire alanı hüviyetinde… Birçok tarihî yapıya ev sahipliği yapması sebebiyle âdeta bir açık hava müzesi… Kısaca İznik; insanın evini barkını satıp kendisine taşınmayı isteyeceği kadar iddialı güzelliğe sahip bir şehir…

Şehrin tam merkezinde ve Müslümanların gönlünde müstesna bir yapı var. Ayasofya Camii… Yeşillikler içindeki bu kadim yapı, çiçek bahçesindeki en nadide gül gibi bütün ihtişamıyla karşılıyor ziyaretçilerini…

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 112. sayısından (Aralık 2017) okuyabilirsiniz.