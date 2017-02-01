Abdülmecid Han’ın Kitâbesini Ben de Gördüm

“Her medeniyet kendi mimarisini inşa eder.” düsturundan hareketle Eski Dünyanın ötesinde Amerika’da yeni bir dünya kuruluyordu. Gözlerden ırak bu topraklarda, iş ve konut yapıları yanında, ahenk ve estetikle harmanlanmış anıt eserler de sessizce arz-ı endâm ediyordu. Bu yapılardan biri ve en önemlisi ise Amerika’nın başşehri Washington’da inşa edilen ve devrinde dünyanın en büyük taş binası unvanını alan Washington Âbidesi’dir. Bu anıt, Amerikan istiklâl savaşında önemli rol oynayan ve aynı zamanda Birleşik Devletler’in kurucusu ve ilk başkanı George Washington adına yapılmıştır.

İki bin yıldır dünya üzerinde yüz binlerce şehir kuruldu. Zaman içerisinde bunların bir kısmı yükselirken bir kısmı da harap olup viraneliğe terk edildi. Günümüze ulaşan şehir kalıntıları ise kadim medeniyetlerin mimaride aldıkları mesafeyi bizlere yansıtmaktadır. Zira bir şehrin hâlet-i ruhiyesi onun mimarisinde saklıdır. Çünkü mimarlık yalnızca taşa, toprağa, demire, betona, çeliğe ve cama şekil vermek değil, aynı zamanda ona değişik manalar yükleyerek bazı çağrışımlar yapma kaygısı da taşımalıdır. Özellikle dinî ve âbidevî binalarda bu durum kendini gösterir. Babil Kulesi’yle başlayan bu anlayışa, çeşitli medeniyetler âbidevî eserlerle cevap verdiler. 19. asra gelindiğinde ise mimarî ve teknolojide meydana gelen baş döndürücü gelişmeler, hedefleri ve çizgileri daha da büyüttü.

Dünyanın En Büyük Dikilitaşı

“Her medeniyet kendi mimarisini inşa eder.” düsturundan hareketle Eski Dünyanın ötesinde Amerika’da yeni bir dünya kuruluyordu. Gözlerden ırak bu topraklarda, iş ve konut yapıları yanında, ahenk ve estetikle harmanlanmış anıt eserler de sessizce arz-ı endâm ediyordu. Bu yapılardan biri ve en önemlisi ise Amerika’nın başşehri Washington’da inşa edilen ve devrinde dünyanın en büyük taş binası unvanını alan Washington Âbidesi’dir. Bu anıt, Amerikan istiklâl savaşında önemli rol oynayan ve aynı zamanda Birleşik Devletler’in kurucusu ve ilk başkanı George Washington adına yapılmıştır.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 102. sayısından (Şubat 2017) okuyabilirsiniz.